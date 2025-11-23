ASKİ'den 'Yüzde 50 Su İndirimi' Tartışmasına Ayrıntılı Açıklama

ASKİ, su indirimi önergesi ve komisyon sürecini açıkladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), içme suyu tarifelerinde yüzde 50 indirim önergesine ilişkin kamuoyunda oluşan tartışmalar üzerine kapsamlı bir açıklama yayımladı. Kurum, komisyon toplantılarında ASKİ bürokratlarının hazır bulunduğunu ancak önergenin komisyon gündemine alınmamasının oy süreçleriyle ilgili olduğunu vurguladı.

Toplantı takvimi ve görüşme süreci

ASKİ açıklamasına göre, 14 Kasım 2025 tarihli Olağan Genel Kurulda, CHP tarafından verilen içme suyu tarifelerinde yüzde 50 indirim talepli önerge ile birlikte ASKİ 2026 performans programı, 2026 gelir ücret tarifesi, 2026 bütçe tasarısı, 2025 ek ödenek talebi ve İlbank kredi talebi Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Plan Bütçe Komisyonu, havale edilen konuları görüşmek üzere 17 Kasım 2025 Pazartesi günü toplandı.

Komisyon toplantılarında gerekli tüm belgelerin komisyon üyelerine verildiği ve ASKİ bürokratlarının hazır bulunduğu belirtilirken, açıklamada CHP’li komisyon başkanı Rıza Yörüyen’in, AK Partili komisyon üyelerinin itirazları dikkate alınmadan toplantıyı sonlandırdığı ve gündemdeki su indirimi önergesinin 21 Kasım 2025 Cuma günü görüşülmek üzere ertelendiği ifade edildi. Bu kararın AK Partili üyeler tarafından tutanak altına alındığı bildirildi.

Devam eden oturumlar ve oylama sonuçları

ASKİ açıklamasında, Plan Bütçe Komisyonu’nun 18, 19, 20 ve 21 Kasım 2025 tarihlerindeki oturumlarında da benzer usul tartışmalarının yaşandığı; AK Partili üyelerin gündemdeki ASKİ konularının ve su indirimi önergesinin görüşülmesini talep ettiği, ancak CHP’li komisyon başkanı Rıza Yörüyen’in yapılan oylamalarda CHP’li üyelerin ret oylarıyla bu talepleri görüşülmemiş saydığı kaydedildi. Ayrıca, 20 Kasım 2025 tarihinde komisyon çalışmalarının sınırlı tutulduğu ve 15.30’da sonlandırıldığı belirtildi.

Su maliyet hesaplamalarına dair belgelerin her toplantıda hazır bulunduğu, ancak CHP’li başkanın söz konusu belgeleri yazılı olarak talep ettiği ve belgelerin 22 Kasım 2025 tarihinde kendilerine teslim edildiği bilgisi verildi. 21 Kasım 2025 toplantısında ise ASKİ Genel Müdürlüğü gündem maddeleriyle ilgili kararların alındığı açıklandı.

Sonuç, yetki ve hukuki uyarı

Açıklamanın sonunda ASKİ, CHP tarafından verilen içme suyu tarifelerine yüzde 50 indirim önergesinin, tüm veriler ve bürokratların hazır bulunmasına rağmen CHP’li komisyon üyelerinin çoğunluk oyu ile karar bağlanmadığını belirtti. Kurum, Plan Bütçe Komisyonu’nun kanunda belirtilen 5 günlük çalışma süresi içinde ASKİ gündemindeki diğer konularda karar aldığını vurguladı.

ASKİ ayrıca görevlerinin komisyon toplantılarında bilgi ve belge taleplerine yanıt vermekle sınırlı olduğunu, tarifelerde ve bütçede değişiklik yapma yetkisinin 09.10.2002 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesi uyarınca Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna bağlı olduğunu hatırlattı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin komisyon üye çoğunluğuna işaret edilerek herhangi bir karar alma engeli bulunmadığı kaydedildi.

Son olarak ASKİ, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik girişimlerin kötü niyetli ve spekülasyon amaçlı olduğunu ileri sürerek, kurum hakkında yapılan iftira iddialarıyla ilgili yasal haklarının saklı olduğunu belirtti ve kamuoyuna saygı ile duyurulduğunu ifade etti.

