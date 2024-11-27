ASO Başkanı Ardıç'tan ABD'nin Yeni Tarife Politikasına Tepki

ASO Başkanı Ardıç'tan Kritik Değerlendirmeler

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yeni ticaret tarifelerinin küresel boyutlarda ciddi yansımaları olacağını belirtti.

Ardıç, yüksek tarifeler ve korumacılık önlemlerinin uluslararası pazarlarda rekabeti zorlaştıracağı ve küresel büyümenin ivme kaybedeceğini ifade etti.

ASO'nun Meclis Toplantısında Önemli Açıklamalar

ASO'nun kasım ayı meclis toplantısı Oda binasında Ali Aybey’in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Ardıç, küresel enflasyonun 2025 yılında tahminlerin altında bir iyileşme sürecine girmesinin öngörüldüğünü ve bunun merkez bankalarının temkinli para politikası sürdüreceği anlamına geldiğini belirtti.

Ardıç, sanayi üretiminin eylülde aylık %1,6 artış kaydetmesine rağmen yıllık %2,4 düştüğüne dikkat çekerek, yüksek teknoloji endeksinin 124,8'e yükselmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Finansal Destek ve KGF Limitleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini %50'de sabit tutma kararının enflasyonla mücadelede sıkı para politikasını desteklediğini ifade eden Ardıç, ayrıca üretim, istihdam ve ihracatın daralmaması için reel sektörün finansman açısından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

“Üretime yönelik kredilerin genişlemesi gerekiyor. Hazine garantili Kredi Garanti Fonu (KGF) limitlerinin açılması firmalarımıza rahatlatıcı bir tedbir olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Başkentten İhracat Artışı

Ankara'nın 2023 yılında 11,4 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak liman şehri İzmir'i geride bıraktığına değinen Ardıç, AR-GE harcamalarında Ankara'nın Türkiye’nin lideri konumuna yükseldiğini bildirdi.

Yüksek teknoloji payının %13 ile diğer büyük sanayi kentlerinden çok daha fazla olduğunu belirten Ardıç, Ankara'nı sanayi ve teknoloji merkezi olma hedefine kararlılıkla ilerliyor.” dedi.

Asgari Ücretin Önemi

Asgari ücretin sadece bir çalışan için minimum ücret değil, birçok kalemi doğrudan etkileyen bir araç olduğunu ifade eden Ardıç, bu konunun titizlikle ve adil bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

“Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, hem çalışan hem de işveren tarafının taleplerini göz önünde bulundurarak önemli bir rakam belirleyeceğini düşünüyorum.” diyen Ardıç, ihtiyaç olan sektörlerde göçmen işçi çalıştırılmasına yönelik düzenlemelerin de olumlu olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara Sanayi Odası (ASO) kasım ayı meclis toplantısı ile 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyet Müşterek Toplantısı, Oda binasında gerçekleştirildi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, toplantıda konuşma yaptı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) kasım ayı meclis toplantısı ile 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyet Müşterek Toplantısı, Oda binasında gerçekleştirildi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, toplantıda konuşma yaptı.