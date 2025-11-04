ASO Başkanı Seyit Ardıç: Yüksek faiz enflasyonu durduramıyor, üretime dönüş şart

ANTALYA (İHA) – Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda yaptığı değerlendirmede, "Acilen üretim ekonomisine geri dönmeliyiz" çağrısında bulundu. Ardıç, ülke ekonomisinin itici gücünün üretim, sanayi ve ihracat olduğunu belirtti ve bu gücün korunmasının dengeli politikalardan geçtiğini söyledi.

Toplantıda öne çıkan başlıklar

Antalya'da gerçekleştirilen toplantıda güncel ekonomik gelişmeler, ekim ayı enflasyon verileri ve sanayicilerin beklentileri masaya yatırıldı. Ardıç, ihracatçı firmalara verilen yüzde 3 oranındaki Döviz Dönüşüm Desteği süresinin, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 6 ay daha uzatıldığını ve bunun ihracatçılar için olumlu olduğunu ifade etti.

Küresel belirsizlik ve dönüşüm

Ardıç, ABD ve Avrupa Birliği'nin yeni tarifelerinin küresel ticaret ve siyaseti etkilediğini belirterek, "Belirsizlik ve öngörülemezlik artık yeni normalimiz" dedi. IMF verilerine atıfla küresel belirsizliğin tarihsel seviyelere ulaştığını, güven endekslerinde sert bozulma görüldüğünü aktardı. Dijitalleşme, yapay zeka, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik odaklı politikaların ekonomilerin geleceğini şekillendirdiğine dikkat çekti.

Çin ve küresel rekabet

Çin'in üretimdeki hızlı dönüşümüne vurgu yapan Ardıç, otomasyon ve akıllı teknolojilerle Çin'in küresel üretimde zirveye oynadığını; bu eğilim sürerse 2030'da milli gelir büyüklüğünde Amerika'yı geçebileceğini ve "5 yıl sonra kullanılan her iki üründen birinin Çin malı olacağı" öngörüsünde bulundu. Ardıç, rekabetin artık tarifelerle sınırlı kalmayıp teknoloji, dijitalleşme ve tedarik zinciri teşvikleri üzerinden şekilleneceğini ifade etti.

"Yüksek faiz politikası enflasyonu kontrol altına almakta artık başarılı değil"

Ekim ayı enflasyonunun aylık %2,55 açıklanmasının ardından yılsonu enflasyonunun Merkez Bankası ve OVP tahminlerinin üzerinde kalma olasılığının arttığını belirten Ardıç, Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5 seviyesine indirdiğini hatırlattı. Ardıç, yaklaşık 2,5 yıldır uygulanan yüksek faiz politikasının uzun vadede maliyetleri artırıp enflasyonu tekrar besleyen bir döngüye dönüştüğünü, bunun da üretim maliyetlerini yükselttiğini, yatırımları ertelediğini ve krediye erişimi zorlaştırdığını söyledi.

Ardıç, "Tek başına yüksek faiz politikası enflasyonu kontrol altına almakta başarılı olamadığı gibi reel sektörü de nefessiz bırakıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Üretim mi, ithalat mı?

İmalat PMI endeksinin 19 aydır 50 eşik değerinin altında kalmasının üretimde daralmayı işaret ettiğini belirten Ardıç, gıda dışı alt sektörlerin tamamında olumsuz seyrin kalıcılaştığını söyledi. Sanayi üretim endeksindeki sınırlı yükselişin genelleşmediğine ve kapasite kullanım oranının %73,8 ile son 5 yılın en düşük düzeylerinden birinde olduğuna dikkat çekti.

Ardıç, mevcut dezenflasyon politikasının yapısal reformlarla desteklenmediği sürece üretim yerine ithalatı daha cazip hale getireceğini vurgulayarak, sanayisizleşme riskine dikkat çekti ve üretim ekonomisine dönüş çağrısını yineledi.

Eğitim, Ar-Ge ve teknoloji vurgusu

Ardıç, inovasyona açık kültür, güçlü kurumlar, bilim ve teknolojiye yatırım yapan bir eğitim sistemi ve Ar-Ge’ye dayalı üretim modeli olmadan sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olmadığını söyledi. Teknolojiyi sanayiye entegre edememenin firmaların rekabet gücünü azaltacağını, hatta kapanma riskine yol açacağını belirtti.

Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'nin işçi başına katma değerde AB ve OECD ülkelerine göre geride olduğunu hatırlatan Ardıç, farkı kapatmanın yolunun orta ve uzun vadede Ar-Ge, inovasyon ve nitelikli insan kaynağı yatırımlarından geçtiğini vurguladı.

Ar-Ge harcamaları ve ticarileşme

Ardıç, 2002'de 1,2 milyar dolar olan Ar-Ge harcamalarının 2024'te 20 milyar dolara çıktığını, son 10 yılda imalat sanayiine yapılan Ar-Ge harcamasının 38,5 milyar dolar olduğunu aktardı. Buna rağmen toplam ihracat içindeki yüksek teknoloji payının hala %3,5 seviyesinde olduğunu belirtti ve asıl sorunun "ne kadar harcadığımız değil, nasıl harcadığımız" olduğunu söyledi. Ardıç, Ar-Ge ile ticari başarı arasındaki köprünün kurulması gerektiğini vurguladı.

Program, Ardıç'ın konuşmasının ardından "Yılın Komiteleri Ödül Töreni" ile devam etti.

