Assam Eyaletinde Ayrımcı Karar Tasarısı: Müslüman Sahipli Üniversite Mezunlarına Kısıtlamalar Geliyor

Assam'da Mezunlara Yönelik Ayrımcı Tasarılar

Hindistan'ın Assam eyaletinde, Müslüman sahibi Mahbubul Hoque tarafından işletilen Özel Meghalaya Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (USTM) mezun olan bireyler için ayrımcı bir karar alınması gündemde.

Üniversite Mezunlarına Kısıtlama Planı

Hindustan Gazette'nin haberine göre, Assam Eyalet Başbakanı Himanta Biswa Sarma, sel felaketiyle ilgili olarak Hoque'yi sorumlu tutarak, USTM mezunlarının kamu sektöründe işe alımlarına dair sınırlamalar getirmeyi düşünüyor. Sarma'nın Açıklamaları

Başbakan Sarma, USTM mezunlarının devlet memurluğu başvurusunda, eyalet sınırlarında bulunan Guwahati ve Dibrugarh üniversitelerinin mezunlarına göre dezavantajlı konumda olduklarını belirtti. Bu nedenle, USTM mezunlarının ek bir sınava tabi tutulma olasılığının araştırılmasını talep etti.

Çevresel Sorunlar ve Nefret Söylemleri

Mayıs ve haziran aylarında meydana gelen sel felaketlerinde USTM'nin kampüsünün bulunduğu bölgedeki doğal alanların tahrip olduğu iddia ediliyor. Hoque bu iddialar sonucunda çeşitli nefret söylemlerine maruz kaldı. Ayrıca, Sarma, üniversitenin mimarisinin "cihadı" temsil ettiğini öne sürdü.

Sel Felaketinin Yıkıcı Etkileri

Assam eyaletinde meydana gelen seller, 192 insanın hayatını kaybetmesine ve geniş çaplı çevresel tahribatlara yol açtı. Bu olaylar, eyalet yönetimi tarafından belirli müfredat ve çıkarlar doğrultusunda yapılan düzenlemelerin arka planında yatan sebepleri de gözler önüne seriyor.