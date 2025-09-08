ASSAN Group soruşturmasında 2 şüpheli için tutuklama talebi

ASSAN Group soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklama talebiyle, biri adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:28
ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan; halen ASSAN Group içerisinde çalışma kaydı olan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çalışanı, eski albay ve eski ASSAN Group çalışanı olmak üzere 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden eski albay ve eski MKE çalışanı tutuklanmaları, eski ASSAN Group çalışanı ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerine birazdan başlanacak.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalarda, "askeri casusluk" soruşturmaları kapsamında 'ASSAN Group' ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Emin Öner ve Gürcan Okumuş, 27 Ağustosta gözaltına alınmış; 'ASSAN Group' altında faaliyet gösteren 10 şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Sulh ceza hakimliğince, şüpheli Öner hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma suçlarından; Okumuş hakkında ise devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma suçlarından 31 Ağustosta tutuklama kararı verilmişti.

