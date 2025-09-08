ASSAN Group soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

ASSAN Group soruşturmasında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı; 1 kişi yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:23
Güncelleme: ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan; halen ASSAN Group içerisinde çalışma kaydı olan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çalışanı, eski albay ve eski ASSAN Group çalışanı olmak üzere 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden eski albay ve eski MKE çalışanı tutuklanmaları, eski ASSAN Group çalışanı ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, talep doğrultusunda 2 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalar kapsamında, ASSAN Group sahibi Emin Öner ve şirket Genel Müdürü Gürcan Okumuş'un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Öner ile Okumuş, 27 Ağustos'ta gözaltına alınmış; ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Sulh ceza hakimliğince, şüpheli Öner FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından, Okumuş ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçundan 31 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

