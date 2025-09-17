Astana'da 8. Semavi ve Geleneksel Dinler Kongresi: 'Dinlerin Diyaloğu' ve Gazze Çağrısı

Astana ev sahipliğinde 8. Semavi ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi başladı

Açılış ve tema

Kazakistan'ın ev sahipliğinde her üç yılda bir düzenlenen "Semavi ve Geleneksel Dinlerin Liderleri Kongresi"nin 8'incisi başkent Astana'da başladı. Bağımsızlık Sarayı'nda 'Dinlerin Diyaloğu: Geleceğin Sinerjisi' temasıyla gerçekleştirilen kongre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katılımcılarla çekildiği aile fotoğrafıyla açıldı.

Aile fotoğrafında dünyanın dört bir yanından gelen İslam, Hristiyanlık, Budizm, Yahudilik, Hinduizm, Taoizm, Zerdüştlük ve Şintoizm gibi din ve inançların temsilcileri yer aldı.

Tokayev'in mesajı

Kongrenin açılış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Tokayev, dünyadaki artan gerilimlere dikkat çekerek, 'Çatışmaların sayısı arttı. Bu, tüm insanlığı ciddi şekilde etkiliyor.' dedi. Tokayev, özellikle askeri çatışmaların daha sık yaşandığını belirterek, 'Geçmişten doğru dersler çıkarmalı, yapıcı ve açık bir diyaloğa yönelmeliyiz.' ifadelerini kullandı.

Tokayev, Kazakistan'ın başlattığı kongrenin istisnai rolüne vurgu yaparak, ülkesinin etnik ve dinler arası uyumu güçlendirme konusunda kapsamlı bir deneyime sahip olduğunu söyledi. Kazakistan'ın hoşgörü modelinin 'çeşitlilik içinde birlik' ilkesine dayandığını belirterek, bu evrensel değerlerin tüm halklar ve devletler açısından önemine işaret etti.

Tokayev ayrıca dini liderlerin toplumlar arasındaki güvenin güçlendirilmesinde büyük rolü olduğunun altını çizdi ve dini aktörlerin politikacıları sağduyu, iyi niyet ve ahlaki sorumluluk bilincine davet edeceklerine inandığını ifade etti.

Papa 14. Leo'nun mesajı ve Gazze vurgusu

Kongrede, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gönderdiği mesaj okundu. Papa 14. Leo mesajında: 'Dini liderler toplumun en savunmasız kesimlerini korumak için bir araya geldiklerinde, ortak evimiz için ağaç diktiklerinde veya insan onurunu savunmak için ortak bir ses yükselttiklerinde gerçeğe tanıklık etmiş olurlar. İnanç bölücü değil, birleştiricidir.'

Ana oturumda, Gazze için uluslararası insancıl hukuka saygı çağrısı yapıldı. Kongreye 60 ülkeden din ve inançların temsilcileri katıldı.

Türkiye ve diğer temsilcilerin çağrıları

Kongrede Türkiye'yi temsil eden Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Gazze'de yaşananların artık söylemden eyleme geçmenin zamanının çoktan geçtiğini vurguladı ve şu değerlendirmeyi yaptı: 'Bugün burada farklı dinin mensupları bir araya gelip insanlığın ortak sorununu konuşuyorlar. Fakat çok yüksek bir sesle burada da hep beraber Gazze, Gazze, Gazze demeliyiz.'

Dinç, hangi dine mensup olursa olsun insaf ve vicdan sahibi herkesin yöneticilerini harekete geçirmesi gerektiğini belirterek, 'Çünkü Filistin'de, Gazze'de barış olmadan dünyada barış yok.' dedi.

Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa ise kongrede Gazze Şeridi'nde bir soykırım işlendiğine işaret ederek, uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması çağrısında bulundu.

Katılımcı liderler

Kongrede söz alanlar arasında Moskova Patriği Kirill (Rus Ortodoks Kilisesi), Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theofilos, İsrail Aşkenaz Baş Hahamı Kalman Meir Ber, Dünya Taoizm Federasyonu Başkanı Li Guanfu, Bahai Uluslararası Topluluğu Genel Sekreteri David Rutstein, Dünya Budist Kardeşliği Başkanı Fallop Tayari, ICESCO Genel Müdürü Salim Muhammed El-Melik, Çin Budist Derneği Başkan Yardımcısı Jing Bo, İran İslam Kültür ve İlişkiler Örgütü Başkanı Mehdi İmanipur, Kafkas Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Mısır Başmüftüsü Nazir Muhammed Ayad, Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Başkan Yardımcısı Malcolm Hoenlein, Tataristan Müslümanlarının Ruhani İdaresi Başkanı Kamil Samigullin ve Kutsal Makam Dinlerarası Diyalog Başkanlığı Başkanı George Jacob Kuwakad gibi isimler yer aldı.

Programın devamı

Kongre, yarın çeşitli konulardaki panel oturumlarla devam edecek.

