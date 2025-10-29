Astana'da Cumhuriyet Bayramı: Türkiye 102. yılını resepsiyonla kutladı

Astana'da Cumhuriyet'in 102. yılı resepsiyonla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen resepsiyonla anıldı. Etkinlik, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve açılış

Resepsiyona; Kazakistan Altyapı Bakanı Nurlan Sauranbayev, Kazak Savunma Bakanlığı yetkilileri, milletvekilleri, kültür, sanat ve medya temsilcileri, Astana'daki yabancı büyükelçiler, uluslararası kuruluş yöneticileri ve Türk iş dünyası temsilcileri katıldı. Tören, İstiklal Marşı ile Kazakistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı okundu.

Konuşmalar

Büyükelçi Mustafa Kapucu, konuklara teşekkür ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını kutladıklarını hatırlattı ve sözlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir." ifadesine atıfla sürdürdü. Kapucu, "Bugün 102. yaşını kutlayan Cumhuriyetimiz, artık kurumsallaşmasını tamamlamış, kökleşmiş ve milletine mal olmuştur. Türkiye olarak, Cumhuriyet'in bir asırlık kazanımlarının verdiği güçle, yepyeni bir ruh ve şevkle Türkiye Yüzyıl’ında kararlı adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Kapucu ayrıca Türkiye'nin "Yurtta Barış, Dünyada Barış" prensibi doğrultusunda küresel ve bölgesel barışın güçlendirilmesine öncelik verdiğini vurguladı ve Türkiye'nin barış ve istikrar için çaba gösterdiği bölgeleri şu şekilde sıraladı: Orta Doğu, Ukrayna, Güney Kafkasya, Güneydoğu Asya, Libya ve Afrika Boynuzu. Kapucu, Türkiye'nin Kazakistan'ı bağımsızlık ilanından sadece iki saat sonra tanıdığına işaret ederek, "O günden beri olduğu gibi, bundan sonra da Kazak kardeşlerimizin yanına ilk koşacak ülke, Türkiye olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kazak yetkililerin değerlendirmeleri

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev, Türk halkını Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik ederek, "Kazakistan ve Türkiye sadece kültürel ve tarihi anlamda değil stratejik ortaklığa da sahip iki kardeş ülkedir." dedi. Sauranbayev, iki ülke ilişkilerinin aktif olarak geliştiğini ve işbirliğinin Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde yeni bir ivme kazandığını vurguladı. Ayrıca Kazakistan ile Türkiye arasındaki ulaştırma alanındaki işbirliğinin stratejik rolüne dikkat çekti ve iki ülkeyi ortak amaç ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin birleştirdiğini söyledi.

Etkinlikler ve ikramlar

Resepsiyonda Ercan Taşdemir Müzik ve Bale Okulu Dans Topluluğu tarafından sunulan halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda düzenlenen çekilişte Türkiye'ye seyahat bileti kazananlar ödüllendirildi. Konuklara ayrıca Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Astana'daki resepsiyon, diplomatik temasların ve kültürel paylaşımın öne çıktığı, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin somutlaştığı bir kutlama olarak kayda geçti.

