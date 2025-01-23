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Astana'daki Don Kışa Rağmen Hayat Normal Akışında Devam Ediyor

Astana'da eksi 30 dereceye kadar düşen sıcaklıklara rağmen, şehirdeki yaşam rutinine devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:40
Astana'daki Don Kışa Rağmen Hayat Normal Akışında Devam Ediyor

Kazakistan'ın Başkenti Kışa Meydan Okuyor

Kazakistan'ın başkenti Astana, eksi 30 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarına rağmen normal yaşam standartlarını koruyor.

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'dan sonra dünyanın en soğuk ikinci başkenti olarak bilinen Astana, 1,5 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor. Aniden yaşanan bu soğuk hava, şehirdeki günlük yaşamı pek etkilemiş görünmüyor.

Ulaşım ve Eğitim Durumu

Sadece ilkokul ve ortaokul öğrencileri uzaktan eğitim alırken, yetişkinler toplu taşıma araçlarını kullanarak işlerine devam ediyor. Şehirde, ulaşımın aksamaması adına kar temizleme çalışmaları gece gündüz sürdürülüyor. Caddelerden toplanan karlar, kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Isıtmalı Duraklar ile Rahat Bekleyiş

Ayrıca, Astana'da ısıtma sistemine sahip otobüs durakları, sakinlere sıcak bir ortamda bekleme olanağı sunuyor. Otobüs bekleyen bir vatandaş, soyadını vermek istemeyen Guliya, "Özellikle bugünkü gibi dondurucu soğuk havalarda bu duraklar çok işimize yarıyor. Cam olduğu için otobüslerin yaklaştığını görebiliyoruz," şeklinde konuştu.

Gençler Kışa Alıştı

17 yaşındaki üniversite öğrencisi Jaudat Baldırgan, dondurucu soğuk havaya rağmen ders çalışmak için kütüphaneye gittiğini belirterek, burada geçirdiği ikinci kış olduğunu, buranın iklimine uygun giyinmeyi öğrendiğini ifade etti. Baldırgan, "Astana soğuk ama alıştım, şapka ve kalın eldiven giyerseniz pek üşümezsiniz,” dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da hissedilen hava sıcaklığı eksi 30'lara kadar düşmesine rağmen...

Kazakistan'ın başkenti Astana'da hissedilen hava sıcaklığı eksi 30'lara kadar düşmesine rağmen şehir normal hayatına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da hissedilen hava sıcaklığı eksi 30'lara kadar düşmesine rağmen...

Kazakistan'ın başkenti Astana'da hissedilen hava sıcaklığı eksi 30'lara kadar düşmesine rağmen şehir normal hayatına devam ediyor.

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