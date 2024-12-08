Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanları Toplantısı: Suriye Krizine Siyasi Çözüm Vurgusu

Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanları Toplantısı

Astana Formatı çerçevesinde düzenlenen ve bazı Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının da katıldığı toplantıda Suriye krizine siyasi çözüm vurgulandı. Toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak dışişleri bakanları katıldı.

Ortak Açıklamada Önemli Vurgular

Toplantının ardında yapılan ortak yazılı açıklamada, Suriye krizinin devam etmesinin ülke güvenliği ile bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Tüm tarafların askeri operasyonları sonlandırarak, sivilleri koruyacak siyasi bir çözüm aramaları gerektiği belirtildi.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı temelinde kapsamlı siyasi sürecin başlatılması için askeri operasyonların durdurulması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Suriye’nin birliği, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiği ve mültecilerin gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması gerekliliği ifade edildi.

Bölgesel İşbirliği ve Güvenlik

Katılımcılar, bölgedeki güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine yönelik çabaların artırılması gerektiğini belirtti. Suriye halkının güvenlik ve adalet özlemlerinin karşılanması için yakın istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Son olarak, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen toplantıya katılarak katılımcıları bilgilendirdi. Katılımcılar, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması yönündeki BM çabalarına desteklerini yineleyerek, uluslararası iş birliğinin önemini vurguladılar.