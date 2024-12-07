Astana Formatında Suriye Siyasi Süreci Üzerine Önemli Görüşmeler

Katar'da Astana Formatında Suriye Gündemi

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'de siyasi sürecin yeniden başlatılmasının önemi önemli bir konu olarak ele alındı.

Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Vurgulandı

Toplantıda, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine destek vurgulanırken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Bu buluşmanın, sahadaki durumu analiz etmek amacıyla yapılan yapıcı bir görüşme olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Kararına Atıf

Görüşmelerde, siyasi sürecin yeniden başlamasının önemine dikkat çekilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda hareket etme gerekliliği vurgulandı. Toplantı, Suriye'nin istikrarı için atılacak adımların belirlenmesine yönelik önemli bir platform oldu.