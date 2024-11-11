Astana Garantörleri, Suriye Krizini Görüşmek Üzere Kazakistan'da Buluştu

Astana Garantörlerinden Suriye Gündemi

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğündeki Suriye konulu 22. Astana görüşmeleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı. Bu önemli buluşma, Astana'daki bir otelde gerçekleştiriliyor.

Toplantı Detayları ve Katılımcılar

Görüşmelerde heyetler, ikili istişare toplantıları yaparak Suriye üzerindeki önemli konuları ele alıyor. Türkiye'yi, Dışişleri Bakanlığı Suriye İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul başkanlığındaki heyet temsil ederken; Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, İran heyetine de Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlık ediyor.

Şam yönetiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Raad, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle toplantılara katılmakta. Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ve diğer uluslararası kurumların temsilcileri de bu buluşmada yer almakta.

Görüşmelerin Ana Başlıkları

Astana'da düzenlenen bu 22. görüşmeler, Suriye krizine kapsamlı bir çözüm bulma amacı taşımakta. Toplantılarda; bölgesel durum, insani gereksinimler, güven artırıcı önlemler, Suriye'nin yeniden inşası ve Suriyeli mültecilerin geri dönüş koşulları gibi önemli konular ele alınıyor.

İki gün sürecek bu görüşmelerin ilk gününde, heyetler ikili ve üçlü istişare toplantıları gerçekleştirecek. Yarın ise garantör ülkelerin bir araya geleceği ortak oturumda sonuç bildirisi okunacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.