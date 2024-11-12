Astana Garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'dan Ayrılıkçılığa Karşı İşbirliği Vurgusu

Astana Garantörlerinden Ortak Açıklama

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan 22. Yüksek Düzeyli Toplantı'da, Türkiye, Rusya ve İran, Suriye ile ilgili terörist tehditlere karşı ortak çalışma kararlılıklarını vurguladı. Ortak bildiride, "23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da TUSAŞ binasına yönelik gerçekleştirilen saldırı dahil olmak üzere, terörist grupların eylemleri kınandı" ifadesine yer verildi.

Saha Güvenliği ve Terörle Mücadele

Toplantıda, bölgedeki güvenlik durumu, insani koşullar ve ekonomik meseleler ele alındı. Garantör ülkeler, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü zayıflatan ayrılıkçı gündemlere karşı durma konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit etti. Aynı zamanda Suriye'nin kuzeyine dair alınan tüm kararların uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Bildiride, ayrıca Gazze'deki kriz bağlamında, BM Güvenlik Konseyi'ne acil ateşkes çağrısı yapıldı. "Gazze’de acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ile insani yardımların engelsiz ulaşmasını temin etmek için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu" denildi.

Suriye'deki İnsani Durum Üzerine Vurgular

Toplantıda Suriye'deki insani duruma yönelik ciddi endişeler dile getirildi. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin saygı ve iyi niyet temelinde yeniden tesis edilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, mültecilerin güvenli dönüşü için gerekli koşulların oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı.

Gelecek Toplantılar ve İhtilafın Çözümü

Bir sonraki Üçlü Zirve'nin Rusya’da yapılmasına karar verildi. Astana formatındaki Suriye konulu 23. görüşmelerin ise 2025 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmesi planlandı. Ortak bildiride, Suriye’de askeri çözüm olamayacağına dair kanaatler yeniden ifade edildi ve kalıcı bir siyasi sürecin önemine dikkat çekildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kazakistan'da Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde oluşturulan Astana formatındaki Suriye konulu 22. Yüksek Düzeyli Toplantı sona erdi.

Kazakistan'da Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde oluşturulan Astana formatındaki Suriye konulu 22. Yüksek Düzeyli Toplantı sona erdi.