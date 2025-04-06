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AŞTİ'de Bayram Tatili Dönüş Yoğunluğu

AŞTİ'de Ramazan Bayramı tatili dönüşü nedeniyle otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:52
AŞTİ'de Bayram Tatili Dönüş Yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) yoğun bir hareketliliğe sahne oluyor.

9 günlük tatil süresince memleketlerine veya tatil bölgelerine gidenler, dönüş yolculuğuna geçmeye başladı. Terminaldeki otobüs ve yolcu yoğunluğu dikkat çekiyor.

AŞTİ yönetimi, bayram dönüş trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için önlemlerini artırmış durumda. Şehir dışından gelen pek çok yolcu, evlerine ulaşmak için taksi ve toplu taşıma araçları gibi alternatifleri değerlendirirken, bazıları ise yakınları tarafından karşılanıyor.

Sonuç olarak, bayram tatili dönüş yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüs ve...

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüs ve...

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

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