Astoria Grande 940 Yolcusuyla Amasra Limanı'na Demirledi

Soçi kalkışlı Astoria Grande kruvaziyeri, 940 yolcu ve 436 mürettebatla Amasra Limanı'na demirledi; gemi bu yıl 25., toplamda 84. seferini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:39
Soçi'den gelen kruvaziyer Amasra'da turizm hareketliliği yarattı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande adlı kruvaziyer, Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra Limanı'na demirledi.

Gemi, 940 yolcu ve 436 mürettebat taşıyor; 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 11 katlı olarak limana yanaştı.

3 Ağustos 2022’den bu yana buraya 84. seferini gerçekleştiren Astoria Grande'nin, bu yıl Amasra'ya yaptığı 25. sefer olduğu kaydedildi. İşlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik noktaları ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam ile yönetim kurulu üyeleri gemiyi ziyaret ederek kaptan ve personelle bir araya geldi.

