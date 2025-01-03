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Astoria Grande Kruvaziyeri Amasra'ya Yılın İlk Seferini Gerçekleştirdi

Astoria Grande kruvaziyeri, Amasra'ya yılın ilk seferini gerçekleştirdi, 1157 yolcu ilçenin tarihi yerlerini keşfetti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:15
Astoria Grande Kruvaziyeri Amasra'ya Yılın İlk Seferini Gerçekleştirdi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Bartın'ın Amasra ilçesine yılın ilk seferini yaptı. 1157 yolcu ve 437 mürettebatıyla Amasra Limanı'na demir atan 193 metre uzunluğundaki gemi, ilçenin doğal güzelliklerini keşfetmek için geldi.

Geminin yolcuları, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler dağıtıldı.

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerlere gitmek için limandan ayrıldı. Gemi, akşam saatlerinde Samsun'a hareket edecek.

Amasra Limanı'nda gerçekleşen bu sefer, Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı projesinin bir parçası olarak 2018'de başlanan mendirek inşaatının tamamlanmasının ardından gerçekleşti. 3 Ağustos 2022'de Amasra'ya ilk kez gelen 'Astoria Grande', bugüne kadar ilçeye 60 seferle 48,429 yolcu taşıdı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Bartın'ın Amasra ilçesine...

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Bartın'ın Amasra ilçesine yılın ilk seferini gerçekleştirdi. Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 1157 yolcu ve 437 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, Amasra Limanı'na demirledi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Bartın'ın Amasra ilçesine...

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Bartın'ın Amasra ilçesine yılın ilk seferini gerçekleştirdi. Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 1157 yolcu ve 437 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, Amasra Limanı'na demirledi.

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