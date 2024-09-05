Astoria Grande Samsun'a Demir Attı
Rusya'nın Soçi şehrinden yola çıkarak Panama bayrağı altında sefere çıkan Astoria Grande kruvaziyeri, Samsun Limanı'na ulaştı.
Yolcular ve Mürettebat Limanda Karşılandı
Geminin içindeki 1047 yolcu ve 444 mürettebat, liman çalışanları tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Yolcuların büyük kısmının Rus turistlerden oluştuğu belirtiliyor.
Gezi Rotası
Yolcular, Samsun'daki tarihi mekanların yanı sıra Amasya şehrini de keşfetme imkanı bulacaklar. Gemenin akşam saatlerinde Trabzon'a doğru yola çıkacağı bildirildi.