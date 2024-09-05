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Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun Limanı'na Ulaştı

Soçi'den gelen Astoria Grande, Samsun Limanı'nda yolcularını ağırladı. Tarihi mekanlar gezilecek.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:13
Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun Limanı'na Ulaştı

Astoria Grande Samsun'a Demir Attı

Rusya'nın Soçi şehrinden yola çıkarak Panama bayrağı altında sefere çıkan Astoria Grande kruvaziyeri, Samsun Limanı'na ulaştı.

Yolcular ve Mürettebat Limanda Karşılandı

Geminin içindeki 1047 yolcu ve 444 mürettebat, liman çalışanları tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Yolcuların büyük kısmının Rus turistlerden oluştuğu belirtiliyor.

Gezi Rotası

Yolcular, Samsun'daki tarihi mekanların yanı sıra Amasya şehrini de keşfetme imkanı bulacaklar. Gemenin akşam saatlerinde Trabzon'a doğru yola çıkacağı bildirildi.

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