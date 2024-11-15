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Astronot Alper Gezeravcı, Adana'da Okul Yöneticileriyle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adana'da okul yöneticileriyle Milli Uzay Programı üzerine bilgi paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 21:21
Astronot Alper Gezeravcı, Adana'da Okul Yöneticileriyle Buluştu

Astronot Alper Gezeravcı, Adana'da Önemli Bir Söyleşi Gerçekleştirdi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adana'da bir dizi etkinlikte bulunarak okul yöneticileriyle buluştu. Yeni Adana Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Gezeravcı, "Öğretmen Akademileri" programı çerçevesinde önemli bilgiler paylaştı.

Milli Uzay Programı ve İnsanlı İlk Uzay Misyonu

Gezeravcı, Türkiye'nin bilim ve teknoloji vizyonu üzerine konuşarak, katılımcılara Milli Uzay Programı ve İnsanlı İlk Uzay Misyonu hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Eğitim alanındaki yöneticilere, uzay çalışmalarının önemini ve bu alandaki gelişmeleri aktaran Gezeravcı, ilham verici sözleriyle dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adana'da okul yöneticileriyle bir araya geldi....

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adana'da okul yöneticileriyle bir araya geldi. Gezeravcı, Yeni Adana Müzesi'nde "Öğretmen Akademileri" programı kapsamında okul yöneticileriyle söyleşi yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adana'da okul yöneticileriyle bir araya geldi....

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adana'da okul yöneticileriyle bir araya geldi. Gezeravcı, Yeni Adana Müzesi'nde "Öğretmen Akademileri" programı kapsamında okul yöneticileriyle söyleşi yaptı.

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