Astronotlar arasındaki farkı bulun! İki resim arasındaki 6 fark için süre 12 saniye: Yüksek IQ’lular iş başına…

Zeka testleri son zamanlarda sıklıkla gündeme gelirken bu defa zorluk seviyesi arttırıldı. İki astronot neredeyse ilk bakıldığında aynı gibi görülsede aradaki 6 farkın bulunması istemiyor.

Görselde ki farkların kısa sürede bulunması için öncelikle dikkatlice iki resmin incelenmesi tavsiye ediliyor. Astronotların sol ayağındaki fark kolaylıkla bulunabilir. Bununla beraber astronotun sağ bacağındaki cep detayı dikkatler çekiyor. Renkler üzerine bir farka bakılacak olduğunda ise astronot kıyafetinin gövde kısmındaki renk farklılığı görülüyor.



