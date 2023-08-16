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Astronotlar arasındaki farkı bulun! İki resim arasındaki 6 fark için süre 12 saniye: Yüksek IQ’lular iş başına…

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Astronotlar arasındaki farkı bulun! İki resim arasındaki 6 fark için süre 12 saniye: Yüksek IQ’lular iş başına…
İki resim arasındaki farkları bulan kişinin IQ seviyesinin yüksek olduğu konuşuluyor. İki astronot arasındaki farkları bulmak için yalnızca 12 saniye süre var. İşte beyin gelişimine yardımcı olan zeka testi…

Zeka testleri son zamanlarda sıklıkla gündeme gelirken bu defa zorluk seviyesi arttırıldı. İki astronot neredeyse ilk bakıldığında aynı gibi görülsede aradaki 6 farkın bulunması istemiyor. 

Görselde ki farkların kısa sürede bulunması için öncelikle dikkatlice iki resmin incelenmesi tavsiye ediliyor. Astronotların sol ayağındaki fark kolaylıkla bulunabilir. Bununla beraber astronotun sağ bacağındaki cep detayı dikkatler çekiyor. Renkler üzerine bir farka bakılacak olduğunda ise astronot kıyafetinin gövde kısmındaki renk farklılığı görülüyor.

astronot farkları

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