Asu Kaya: 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mücadele günüdür

Asu Kaya, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlama değil mücadele günü ilan etti; kız çocuklarının korunması ve adalet için çağrı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 13:35
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı genel merkezde basın toplantısı düzenledi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Bizim için bu bir kutlama değil, mücadele günüdür. Kaya, her kız çocuğunun güven içinde yaşama, eğitim alma ve korunma hakkı olduğunu vurguladı.

Kaya, kız çocuklarına yönelik cinayet davalarına değinerek mahkemelerin verdiği kararları eleştirdi ve bu tür vakalarda devletin kız çocuklarını koruma iradesinin gösterilmesi gerektiğini söyledi. Aksi takdirde adaletin yarım kalacağını ifade etti.

Genel başkan, sözlerine şöyle devam etti: Bu mücadele Narin'in, Leyla'nın, Zehra'nın, susturulan her kız çocuğunun mücadelesidir. Biz onların sesi olacağız. Adalet arayışlarını asla yarım bırakmayacağız.

Kaya, konuşmasını "Çünkü biliyoruz bir ülkenin geleceği kız çocuklarının ne kadar güvende olduğuyla da ölçülür." sözleriyle tamamladı.

