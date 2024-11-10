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Asu Kaya'dan Soyadı Düzenlemesine Önemli Açıklama

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, kadınların soyadı hakkının kendi iradelerine bırakılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 17:08
Asu Kaya'dan Soyadı Düzenlemesine Önemli Açıklama

Asu Kaya'dan Soyadı Düzenlemesine Önemli Açıklama

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen 9. Yargı Paketi'ne yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Kaya, paketteki kadınların kendi soyadlarını kullanmasını engelleyen maddenin geri çekildiğini belirterek, "Kadının, aile soyadı veya evlilikle almak istediği soyadı kendi iradesine bırakılmalı, hükümet düzenlemeyi buna göre yapmalıdır." dedi.

Kadınların Mücadelesi ve Teşekkür

Kaya, Türkiye'nin dört bir yanında kadınların soyadı hakkını korumak için verdikleri mücadeleye dikkat çekerek, geri çekilen maddenin bu konuda emek veren tüm kadın örgütlerine olan bir teşekkür niteliğinde olduğunu belirtti.

Kaya, ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Şiddetin, cins kırımın, istismarın gün geçtikçe arttığı bu günlerde, Meclis önleme yollarını aramalı, kimlik bilgileriyle uğraşmayı bırakmalıdır." Bu açıklamalar, kadınların haklarına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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