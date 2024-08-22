Asu Kaya ve Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 15. Olağanüstü Kadın Kolları Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 il kadın kolları başkanları ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Saygı Duruşu ve Çelenk Bırakma

Kaya ve beraberindekiler, Anıtkabir’in Aslanlı Yol’unu takip ederek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştılar. Burada, Kaya'nın mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşu gerçekleştirildi.

Özel Defterde Duygularını paylaştı

Misakımilli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir'in özel defterini imzalayan Kaya, defterde şu ifadeleri kullandı:

"Sizin yarattığınız, var ettiğiniz cumhuriyetimizin değerlerini ayakta tutmak için her daim mücadelesini sürdüren cumhuriyet kadınları olarak, bize emanet ettiğiniz değerlere, kadın-erkek eşitliğine olan inancımıza bağlılığımızı arz etmek için huzurunuzdayız. İnsanlarımızın refaha ulaşması için Anadolu'nun her bir karış toprağında verilen mücadelelerde, karar alma mekanizmalarında bugün daha çok olmamız konusunda bizlere güç verdiniz. Işık ve umut oldunuz. Ülkemizin sağlam temeller üzerinde ilerlemesi ve gelişmesi için gösterdiğiniz ilkelerin, laikliğin, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin çağdaşlık yönünde süratle ilerlemek için vazgeçilmez olduğunu sizden öğrendik. Ulusumuzun kurtarıcısı ve kurucusu, ilk ve ebedi genel başkanımız olarak başardığınız tüm devrimlere, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, tüm emanetlere ve eserlere sahip çıkacağız."

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 15. Olağanüstü Kadın Kolları Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 ilin Kadın Kolları Başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 15. Olağanüstü Kadın Kolları Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 ilin Kadın Kolları Başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 15. Olağanüstü Kadın Kolları Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 ilin Kadın Kolları Başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 15. Olağanüstü Kadın Kolları Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 ilin Kadın Kolları Başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 15. Olağanüstü Kadın Kolları Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 ilin Kadın Kolları Başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 15. Olağanüstü Kadın Kolları Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 ilin Kadın Kolları Başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 15. Olağanüstü Kadın Kolları Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 ilin Kadın Kolları Başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 15. Olağanüstü Kadın Kolları Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 ilin Kadın Kolları Başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 15. Olağanüstü Kadın Kolları Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 ilin Kadın Kolları Başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 15. Olağanüstü Kadın Kolları Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 ilin Kadın Kolları Başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 15. Olağanüstü Kadın Kolları Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 ilin Kadın Kolları Başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 15. Olağanüstü Kadın Kolları Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 ilin Kadın Kolları Başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.