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Asya Kalkınma Bankası, Türkiye'de Faaliyete Başlıyor

Asya Kalkınma Bankası, Türkiye'de kamu ve özel sektöre uzun vadeli finansman sağlayacak. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, AKB ile görüştü.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:04
Asya Kalkınma Bankası, Türkiye'de Faaliyete Başlıyor

Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de Faaliyete Başlıyor

Asya Kalkınma Bankası (AKB), Türkiye'de faaliyet yapma kararı aldı. Bu dönemle birlikte kamu ve özel sektör; altyapı, çevre, eğitim, finans ve enerji gibi alanlarda avantajlı finansman imkanlarından yararlanabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 1991'den beri üyesi olduğu AKB'de, 12 Aralık 2024'te alınan Guvernörler Kurulu kararıyla bölge dışı üye statüsünden bölgesel üye statüsüne geçti. Bu gelişme, Türkiye'nin yoğun çabaları ile gerçekleştirilmiştir.

Açıklamada, bu süreçte üye ülkelerle kurulan güçlü diyalog ve ekonomi programına duyulan güven sayesinde yalnızca 4,5 ay gibi kısa bir sürede geniş destekle başarı sağlandığı vurgulandı. Banka, bu karar doğrultusunda Türkiye'deki faaliyetlerine başlayacaktır.

Bunun yanı sıra, AKB heyetinin Türkiye'yi ziyaret ederek kamu ve özel sektör temsilcileri ile görüşmeler yaptığı bildirildi. Bakan Mehmet Şimşek, heyetle yaptığı görüşmede Orta Vadeli Program kapsamında ülke sektör öncelikleri hakkında bilgi paylaştı.

Açıklamada, Bakanlığın çok taraflı kalkınma bankaları ile kurduğu güçlü ilişkiler sayesinde Türkiye'nin tercih edilen bir kalkınma ortağı olduğu, bu kuruluşlardaki aktif portföy büyüklüğünün 35 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Bu başarı, ekonomi programına duyulan güvenin bariz bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, AKB'nin merkezi Manila'da bulunan 69 üyeli uluslararası bir finans kuruluşu olduğu ifade edildi. Bankanın toplam kayıtlı sermayesi 142,7 milyar dolar, ödenmiş sermayesi ise 7,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin bankadaki kayıtlı sermayesi ise 480,7 milyon dolar olup, bu rakam %0,56 oy gücüne tekabül etmektedir.

Asya Kalkınma Bankası (AKB) Türkiye'de faaliyete başlama kararı alırken, kamu ve özel sektör;...

Asya Kalkınma Bankası (AKB) Türkiye'de faaliyete başlama kararı alırken, kamu ve özel sektör; altyapı, çevre, eğitim, finans ve enerji gibi çeşitli alanlarda uzun vadeli ve avantajlı finansman imkanlarını kullanabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKB heyetiyle bir araya geldi.

Asya Kalkınma Bankası (AKB) Türkiye'de faaliyete başlama kararı alırken, kamu ve özel sektör;...

Asya Kalkınma Bankası (AKB) Türkiye'de faaliyete başlama kararı alırken, kamu ve özel sektör; altyapı, çevre, eğitim, finans ve enerji gibi çeşitli alanlarda uzun vadeli ve avantajlı finansman imkanlarını kullanabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKB heyetiyle bir araya geldi.

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