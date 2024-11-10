Asya Mutfağı Festivali, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde Buluştu

Asya Mutfağı'nın Zengin Lezzetleri Dakar'da Tanıtıldı

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Asya Mutfağı Festivaline ev sahipliği yaptı. Büyükelçi Nur Sağman öncülüğünde düzenlenen festival, büyükelçilik bahçesinde gerçekleşti.

Farklı Ülkelerden Lezzetler

Etkinlikte, Türkiye dışında, Çin, Kore, Endonezya, İran, Japonya, Malezya, Pakistan ve Tayland gibi ülkeler de stantlar açarak yerel lezzetlerini tanıttı.

Katılım ve Konuşmalar

Festivale, diplomatlar ve büyükelçilerin yanı sıra iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok önemli isim katıldı. Büyükelçi Sağman, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Türk mutfağının tarihi birikimiyle yüzyıllara dayanan zenginliğine dikkat çekti.

Türk mutfağının geniş bir coğrafyada farklı kültürlerle zenginleştiğini vurgulayan Sağman, bu zenginliğin Türk kültürünün paylaşma ve dayanışma ruhunu da yansıttığını belirtti.

Büyükelçi Sağman, Asya ülkelerinin büyükelçilerini sahneye davet etti ve festivalin açılışında büyükelçiler kendi dillerinde "afiyet olsun" diyerek etkinliği başlattı.

Lezzet Dolu Stantlar

Festival kapsamında, katılımcı ülkeler açtıkları stantlarda yöresel lezzetlerini davetlilere sundu. Tepsi kebabı, tavuklu pilav, şekerpare ve ayran ikram edilen Türkiye standı önünde uzun kuyruklar oluştu.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde Asya Mutfağı Festivali düzenlendi. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde büyükelçilik bahçesinde düzenlenen festivalde, Türkiye'nin yanı sıra Çin, Kore, Endonezya, İran, Japonya, Malezya, Pakistan ve Tayland yerel lezzetlerini tanıtmak için stantlar açıldı. Büyükelçi Sağman (sol 6), festivalin açılışında konuşma yaptı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde Asya Mutfağı Festivali düzenlendi. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde büyükelçilik bahçesinde düzenlenen festivalde, Türkiye'nin yanı sıra Çin, Kore, Endonezya, İran, Japonya, Malezya, Pakistan ve Tayland yerel lezzetlerini tanıtmak için stantlar açıldı. Büyükelçi Sağman (sol 6), festivalin açılışında konuşma yaptı.