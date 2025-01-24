Asya'nın Dijital Silikon Vadileri: Küresel Rekabette Yeni Aktörler

Asya'nın teknoloji sahasında yükselişi, ABD'nin Silikon Vadisi'nden ilham alarak gelişen dijital merkezlerle artıyor. Gözler, bu merkezlerde rekabetçi avantajlar arayan Asya ülkelerine çevriliyor.

Çin: Congguansun Teknoloji Merkezi

1950'lerde kurulan Congguansun, Pekin'in Haydien ilçesinde yer alıyor ve günümüzde 12 bin şirketin AR-GE merkezine ev sahipliği yapıyor. Bu firmalar arasında Google, Intel, AMD, Oracle ve Sony gibi uluslararası devler de bulunuyor.

Ayrıca, Şıncın kenti, sıkça "Çin'in Silikon Vadisi" olarak anılmakta olup, Huawei, SMIC, BYD ve Tencent gibi önemli teknoloji markalarına ev sahipliği yapıyor.

Japonya: Tsukuba Bilim Şehri

Tsukuba Bilim Şehri, Tokyo'nun kuzeybatısında yer alıyor ve aşırı kalabalığı önlemek için ulusal bir proje olarak tasarlandı. Burada, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Tsukuba Üniversitesi gibi önde gelen araştırma enstitüleri bulunuyor.

Bu kentte, kamu ve özel sektörden yaklaşık 20 bin kişi çalışıyor.

Hindistan: Bengaluru'nun Yükselişi

Bengaluru, Hindistan'ın güneyinde yer alan Karnataka eyaletinin başkenti olarak ülkenin teknolojik merkezi haline geldi. Yaklaşık 3 bin 500 IT şirketi ile bu şehir, "Hindistan'ın Silikon Vadisi" olarak adlandırılıyor.

Latha Chembrakalam, Bengaluru'nun IT ihracatının %34'ten fazlasına katkıda bulunduğunu belirterek, şehirdeki 80 teknoloji parkının uluslararası firmalar için cazip bir merkez oluşturduğunu vurguladı.

Hindistan hükümeti, dijital ekosistemi geliştirmek adına çeşitli projeler yürütmekte. Karnataka Dijital Ekonomi Misyonu gibi stratejiler, bu sürecin hızlanmasını sağlıyor.

Yetenekli İş Gücü ve Beyin Göçü

Bengaluru, uluslararası yetenekleri çekme konusunda başarılı bir performans sergiliyor. 20 yıl önce yurt dışına yönelen uzman mühendislerin sayısının azaldığı gözlemlenirken, günümüzde Hindistan'daki fırsatlar ve yüksek maaşlar, birçok yetenekli birey için cazip hale geldi.

Chembrakalam, bu durumun, bireylerin Hindistan'da kalma eğilimlerini artırdığını belirtiyor. "Burada hem kozmopolit bir şehir yaşamının tadını çıkarıyorlar hem de aile desteklerinden faydalanarak küresel işlere erişim sağlıyorlar." ifadesinde bulundu.