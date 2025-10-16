Asyaport Limanı'nda 21 Yaşındaki Vinç Operatörü Şifa Çuhadar 22 Metrede

Genç operatörün azmi ve çağrısı

Tekirdağ Asyaport Limanı'nda vinç operatörü olarak görev yapan 21 yaşındaki Şifa Çuhadar, metrelerce yükseklikte sürdürdüğü zorlu mesleğinde azmi ve başarısıyla dikkat çekiyor.

Yaklaşık bir yıl önce iş başvurusunda bulunan Çuhadar, aldığı eğitimlerin ardından önce TTC (konteyner taşıyan araç) operatörü olarak göreve başladı. Mesleğinde ilerlemek isteyen Çuhadar, vinç operatörlüğü eğitimini de tamamlayarak kısa sürede kabin koltuğuna oturdu.

Her gün yaklaşık 22 metre yükseklikteki vinç kabinine çıkan genç operatör, kıyıya yanaşan gemilerin yükleme ve tahliye işlemlerinde görev alarak limanın ticaret trafiğine katkı sağlıyor.

'Kolay bir iş değil'

Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada işinin zor olduğunu ancak severek yaptığını belirtti. Çuhadar, 'İşim zor ama zorluğu başarabileceğimize de inanıyorum. Konteynerleri elleçliyoruz. Kolay bir iş değil ama bir şeyleri başarmak istediğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yoktur.' diye konuştu. Vinç operatörü olmak isteyen kadınlara da çağrıda bulunarak iş başvurusunda bulunmalarını istedi.

'Kadınlar disiplinli çalışıyor'

Asyaport Limanı Operasyon ve Deniz İşleri Müdürü Olkay Elçin ise limanda farklı birimlerde 60 kadının istihdam edildiğini ifade etti. Elçin, kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, 'Kadınlar disiplinliler, titizler, olaya yaklaşımları oldukça ciddi. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor. Öğrenme sürelerini oldukça kısaltıyor ve gerçekten verimli bir hale getiriyor operasyonlarımızı.' dedi.

