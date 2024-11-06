Ata Demirer Brand Week Istanbul'da Konuştu

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve bu yılki teması "Bir Tarihin Başlangıcı" olan Brand Week Istanbul'un onur konuğu oldu.

Bir Başlangıcın Komik Yüzü

Demirer, "Bazı Başlangıçlar Komik Olmalıdır" başlıklı söyleşisinde, Yekta Kopan'ın sorularını yanıtladı. Bursa Erkek Lisesi'ndeki anılarını paylaşan Demirer, çocuk yaşlardan itibaren dolmuşlarda çalan şarkıları ezberlediğini belirtti.

Sanat Yolculuğu

Konservatuvar eğitimine başladığını da ifade eden Demirer, "Bütün ortaokul, lise yıllarım boyunca konservatuvarı kazanıp iyi bir müzisyen olacağıma inandım. Ancak zamanla başka yeteneklerimin olduğunun farkına vardım. Bu yetenek beni konservatuvarda daha fazla taşımaya başladı; derse girmekten çok, kantinde arkadaşlarıma eğlenceli hikayeler anlatmayı tercih ettim," dedi.

Fırsatlar ve Tanışmalar

Demirer, konservatuvar döneminde udunu alıp Assos'a gittiğini, burada Dormen Tiyatrosu ile tanıştığını ve "Komik Para" oyununda küçük bir rol aldığını anlattı. Türkiye turuna çıkmanın kendisi için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

"Fırsatlar hayatta mutlaka geliyor, önemli olan geldiğinde hazır olmanızdır. Elinizde bir malzeme olmalı. Assos'ta Egelilerle tanışmam benim için çok farklı bir deneyim oldu," diyen Demirer, Ege bölgesinde yaşadığı anekdotları da aktardı.

Sanat ve Duygular

Demirer, Ege'de başından geçen olayları paylaşarak, "Şaşırmayan ve sevmeyen bir insan, temaşa sanatını icra edemez," düşüncesini paylaştı.

Bu yıl 12. kez düzenlenen Brand Week Istanbul, 8 Kasım'a kadar alanında öncü isimleri ağırlamaya devam edecek.

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Haliç Kongre Merkezi'nde "Bir Tarihin Başlangıcı" temasıyla düzenlenen Brand Week İstanbul'un onur konuğu oldu.

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Haliç Kongre Merkezi'nde "Bir Tarihin Başlangıcı" temasıyla düzenlenen Brand Week İstanbul'un onur konuğu oldu.