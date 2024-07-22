Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ata Demirer'in Unutulmaz Gazino Gösterisi

Ata Demirer, 8-9 Ağustos'ta Harbiye'de izleyicileriyle buluşuyor. Komedi ve müziği birleştiriyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:41
Ata Demirer'in Unutulmaz Gazino Gösterisi

Ata Demirer, İstanbul'da Gazino Gösterisi İle Sahne Alıyor

Ünlü oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, 8-9 Ağustos tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde muhteşem bir gösteri sunacak. "Ata Demirer Gazinosu" adını taşıyan bu etkinlikte, izleyicilere hem güldüren hem de eğlendiren bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Etkinlik Detayları

BKM'nin yaptığı duyuruya göre, sanatçı "DenizBank Açıkhava Etkinlikleri" kapsamında iki gün boyunca sahne alacak.

Etkinlikte; Türk sanat müziği, opera, türkü, pop müzik, taverna ve arabesk gibi zengin bir repertuvar sergilenecek. Ayrıca, Demirer'e Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra sahnede eşlik edecek.

Gösteri hakkında daha fazla bilgi almak için bkmonline.net adresini ziyaret edebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik sisteminde yeni perde açıldı! Herkes prim günü hesaplamaya koşacak: Emeklilik yaşı arşa çıkıyor

Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı

Otomobili bu marka olan yaşadı! Hemen alıcı buluyor: En hızlı satılan otomobil markası açıklandı

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Tatile çıkmadan önce BİM'deki indirime koşun! BİM 22-23-24-25 TEMMUZ indirimleri başladı

Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı

Emeklilik sisteminde yeni perde açıldı! Herkes prim günü hesaplamaya koşacak: Emeklilik yaşı arşa çıkıyor

Banka hesaplarınızı kontrol edin! Gördüklerinize inanamayacaksınız: Milyonlarca kişi listede

Otomobili bu marka olan yaşadı! Hemen alıcı buluyor: En hızlı satılan otomobil markası açıklandı