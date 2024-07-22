Ata Demirer'in Unutulmaz Gazino Gösterisi

Ata Demirer, İstanbul'da Gazino Gösterisi İle Sahne Alıyor

Ünlü oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, 8-9 Ağustos tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde muhteşem bir gösteri sunacak. "Ata Demirer Gazinosu" adını taşıyan bu etkinlikte, izleyicilere hem güldüren hem de eğlendiren bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Etkinlik Detayları

BKM'nin yaptığı duyuruya göre, sanatçı "DenizBank Açıkhava Etkinlikleri" kapsamında iki gün boyunca sahne alacak.

Etkinlikte; Türk sanat müziği, opera, türkü, pop müzik, taverna ve arabesk gibi zengin bir repertuvar sergilenecek. Ayrıca, Demirer'e Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra sahnede eşlik edecek.

Gösteri hakkında daha fazla bilgi almak için bkmonline.net adresini ziyaret edebilirsiniz.