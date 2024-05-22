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Ata Emre Akman’ın katili için 18 ila 24 yıl hapis cezası istendi

Motokurye Ata Emre Akman’ın 17 yaşındaki katili Erdoğan Özdemir için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 16:55
Ata Emre Akman’ın katili için 18 ila 24 yıl hapis cezası istendi

Balıkesir Üniversitesi öğrencisi olan ve motokurye olarak çalışan 20 yaşındaki Ata Emre Akman'ın yaşamını yitirmesine neden olan Erdoğan Özdemir için 18 yıl hapis cezası istendi. Akman, 10 Mayıs'ta teslimat için gittiği bir adreste, Erdoğan Özdemir tarafından defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Özdemir, olaydan sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

Kasten tasarlayarak ve canavarca hislerle insan öldürme suçlamaları ile katil Özdemir hakkında açılan davada, Özdemir’in yaşının 18'den küçük olması nedeniyle istenen ceza, 18 ila 24 yıl arasına indirildi.

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