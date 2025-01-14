Ata Tohumları Şubat Ayından İtibaren Tarım Kredi Marketlerinde Satışa Sunulacak

Ata Tohumları Türkiye'de Tarım Kredi Marketlerinde Satışa Sunuluyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ata tohumlarının şubat ayından itibaren Türkiye'deki Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satışa sunulacağını duyurdu. Yumaklı, bu tohumların vatandaşların ihtiyaçlarına göre kullanım imkanı sağlayacağını belirtti.

Tescil Edilen Tohum Sayısı Artıyor

Bakan Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü ziyaret ederek, 19 bin tohum çeşidinin tescil edildiğini ve her yıl yaklaşık 1000 tohumun tescilinin yapıldığını ifade etti. Yumaklı, Türkiye'nin tohum konusundaki başarılarının tescillendiğini vurgulayarak, bu merkezin bitkisel üretimin başlangıç noktası olduğunu ve geliştirdikleri tohumların burada tescil edildiğini belirtti.

Türkiye'nin Tohum Üretimindeki Başarıları

Yumaklı, 2002 yılında Türkiye'de 145 bin ton tohum üretildiğini, bu rakamın şu anda 1,3 milyon tona çıktığını aktardı. Ayrıca, Türkiye'nin 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirdiğini, bu noktada ülkenin net ihracatçı bir konumda olduğunu sözlerine ekledi.

Yumaklı, sertifikalı tohum üretiminin 2005 yılından beri desteklendiğini ve toplamda sağlanan destek miktarının 7 milyar liraya ulaştığını belirtti. Ayrıca, iklim değişikliği nedeniyle artan bitkisel hastalıklara karşı dayanıklı tohumlar geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ata Tohumları Sayısı Artıyor

Yumaklı, şu anda 37 olan tescil edilen ata tohumu sayısını şubat içinde 49'a çıkartacaklarını da duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satışı yapılacak olan ata tohumlarına herkesin kolayca ulaşılabileceği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemede bulundu. Bakan Yumaklı, incelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemede bulundu. Bakan Yumaklı, incelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.