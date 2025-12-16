Atakum Belediyesi, Gülşah Durbay anısına çorba dağıttı

Atakum Belediyesi, pazar günü hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anısına düzenlediği hizmetle vatandaşlara çorba ikram etti.

Anma etkinliği ve hizmet

Belediye ekipleri, haftanın yedi günü Atakum'un semt pazarlarında faaliyet gösteren mobil aşevini sabahın erken saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde kurulan pazar yerine konuşlandırdı. Ekipler, yağmurlu havada alışveriş yapan vatandaşlara ve esnafa çorba ikramında bulundu.

Sunulan hizmet sırasında duygusal anlar yaşandı; vatandaşlar ikram için teşekkür ederek, 'Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefat ettiği haberi bizi çok üzdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Türkel'den açıklama

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Başkan Durbay’ın vefatı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek şunları söyledi: 'Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın vefatı, hepimizi derinden etkiledi. Üzüntümüz büyük. Başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Manisa’nın ilk kadın belediye Başkanı olan Durbay Şehzadeler ilçesine, Manisa’ya ve ülkemize sunduğu değerli hizmetlerle kalbimizde yaşayacak. Örnek kişiliği, mücadelesi ve duruşuyla gönüllere taht kuran Sayın Durbay’ı her zaman sonsuz saygı ve minnetle anacağız.'

