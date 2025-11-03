Atakum'da Maaş Müjdesi: 2 ve 3 Aylık Borç Kısa Sürede Kapatılacak

Atakum Belediye Meclisi Kasım Ayı 1. Birleşiminin 1. Oturumu, belediyenin meclis toplantı salonunda bugün yapıldı. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda önemli kararlar alındı ve personel ödemelerine ilişkin gelişmeler paylaşıldı.

Gündemde neler vardı

Toplantıda Yörekent Projesi içeren madde dairesine geri gönderildi. SGK ve vergi borçlarını ödemek için belediye taşınmazlarının satılmasını içeren 4 madde ile ilçede bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasının kamuya bedeli dahilinde satışı maddesini içeren 8 madde oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Belediye yönetiminden maaş açıklaması

Mecliste söz alan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, belediyede çalışan personelin maaşlarının ödenmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Yıldız, personel ödemelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Personel şirketimizde iki aylık, Atakum Kültür Sanat Şirketi'nde ise üç aylık maaş borcumuz var. Bu iki şirketin farklı nitelikte olduğunu ve borçların peyderpey ödendiğini ifade etti. Atakum Kültür Sanat Şirketi'nin ticari gelirlerinden maaş ödemesi yapması gerektiğini, personel şirketi ile belediye arasındaki iş ilişkisi nedeniyle burada alacakların kısa sürede kapatılacağını söyledi.

Yıldız ayrıca, arsa satışlarının ve hastane kamu tahsisinin gerçekleşmesi durumunda borcun yaklaşık yüzde 70'inin ödeneceğini, bu adımın genel bütçe payının kesilmesini engelleyeceğini ve kalan kaynakla şirkete olan borcun ve personel alacaklarının kapatılacağını vurguladı.

Muhtemel hukuki süreç ve muhalefetin tepkisi

Gündem dışı söz alan Cumhur İttifakı meclis üyeleri, daha önce açıklanan Denetim Raporu'nda yer alan konularla ilgili bilgilendirilmediklerini belirterek, belediye olarak bir adım atılmayacaksa AK Parti İlçe Başkanlığı olarak suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Atakum Belediye Meclis Başkanvekili Halil Taşkın ise raporun incelendiğini ve suç teşkil eden durumlarda gerekli adımların atılacağını belirtti.

Sonraki adımlar

Meclisten ilgili komisyonlara havale edilen maddeler incelendikten sonra tekrar mecliste görüşülerek karara bağlanacak. Belediye yönetimi, arsa satışları ve hastane tahsisi sürecine bağlı olarak personelin alacaklarını kısa süre içinde kapatmayı hedefliyor.

