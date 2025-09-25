Ataoğlu'dan Çağrı: KKTC'ye Seyahat ve Yatırım Yapın

İstanbul Turizm Fuarı'nda yatırım ve turizm mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada Türk vatandaşlarını ülkesine seyahat ve yatırım için davet etti. Konuşmasında katılımcılara Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti.

Ataoğlu, turizmin ülkeye getirdiği katma değerin yüksek olduğunu vurgulayarak, Türkiye’deki otellerin değerinin tartışılmaz olduğunu; KKTC’de ise her yıl açılan yeni otellerin bir öncekilere göre daha kaliteli hale geldiğini ve daha fazla katma değer sağladığını söyledi.

KKTC'deki otellerden duyulan memnuniyetin arttığını ifade eden Ataoğlu, turizmde markalaşma amacıyla başlatılan Ada Kıbrıs Projesi'nin ülkeye ziyaretleri artırdığına dikkat çekti.

Bu süreçte iş birliklerinin önemine işaret eden Ataoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB)'ın gelecek dönemde ortaya koyacakları çalışmaların belirleyici olacağını kaydetti.

Seyahat ve yatırım çağrısı

Ataoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizi yapacakları seyahatlerde farklı adalara, farklı ülkelere değil kendi adaları, kendi ülkeleri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turistik tercihlerin yanı sıra yatırım daveti de yapan Ataoğlu, "KKTC'nin varlığının ve KKTC'deki kardeşlerimizin varlığının farkına varılması ve yapılacak yatırımların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılmasıdır esas çağrımız." diye konuştu.

Ataoğlu, KKTC’ye ziyaretlerin yılın her mevsiminde yapılmasını beklediklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde seyahat eden kardeşlerimizin sadece yüzde 1'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tercih etse bizi ihya eder." dedi.