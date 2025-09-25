Ataoğlu'dan Çağrı: KKTC'ye Seyahat ve Yatırım Yapın

Fikri Ataoğlu, İstanbul Turizm Fuarı'nda Türk vatandaşlarını Kuzey Kıbrıs'a seyahat ve yatırım için davet etti; Ada Kıbrıs Projesi ve işbirlikleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:41
Ataoğlu'dan Çağrı: KKTC'ye Seyahat ve Yatırım Yapın

Ataoğlu'dan Çağrı: KKTC'ye Seyahat ve Yatırım Yapın

İstanbul Turizm Fuarı'nda yatırım ve turizm mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada Türk vatandaşlarını ülkesine seyahat ve yatırım için davet etti. Konuşmasında katılımcılara Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti.

Ataoğlu, turizmin ülkeye getirdiği katma değerin yüksek olduğunu vurgulayarak, Türkiye’deki otellerin değerinin tartışılmaz olduğunu; KKTC’de ise her yıl açılan yeni otellerin bir öncekilere göre daha kaliteli hale geldiğini ve daha fazla katma değer sağladığını söyledi.

KKTC'deki otellerden duyulan memnuniyetin arttığını ifade eden Ataoğlu, turizmde markalaşma amacıyla başlatılan Ada Kıbrıs Projesi'nin ülkeye ziyaretleri artırdığına dikkat çekti.

Bu süreçte iş birliklerinin önemine işaret eden Ataoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB)'ın gelecek dönemde ortaya koyacakları çalışmaların belirleyici olacağını kaydetti.

Seyahat ve yatırım çağrısı

Ataoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizi yapacakları seyahatlerde farklı adalara, farklı ülkelere değil kendi adaları, kendi ülkeleri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turistik tercihlerin yanı sıra yatırım daveti de yapan Ataoğlu, "KKTC'nin varlığının ve KKTC'deki kardeşlerimizin varlığının farkına varılması ve yapılacak yatırımların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılmasıdır esas çağrımız." diye konuştu.

Ataoğlu, KKTC’ye ziyaretlerin yılın her mevsiminde yapılmasını beklediklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde seyahat eden kardeşlerimizin sadece yüzde 1'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tercih etse bizi ihya eder." dedi.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalıştayı Ankara'da: Ortak Hafıza, Ortak Sorumluluk
3
Yılmaz: Kentsel Dönüşüme Hız, 450 Bin Konut ve Türkiye Yüzyılı Hedefi
4
Gençlik Merkezleri TEKNOFEST 2025'te 6 Birincilikle Öne Çıktı
5
Tinubu: Gazze'de iki devletli çözüm Filistin için en onurlu yol
6
Zorlu: 'Sekiz Devlet, Tek Millet' — Türkmenistan-Türkiye Enerji ve Ekonomi Vizyonu
7
Cemil Tugay: İzmir'de çöp sorunu ilçe belediyelerinin görevi — 'Kooperatif' davasına tepki

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim