DOLAR
34,59 -0,45%
EURO
36,64 -0,98%
ALTIN
2.905,16 -2,39%
BITCOIN
3.157.787,07 -1,85%

Ataşehir Belediyesi İşçileri, Düzensiz Maaş Ödemelerine Karşı Eylem Düzenledi

Ataşehir Belediyesi işçileri, eksik ve düzensiz maaş ödemeleri nedeniyle belediye önünde eylem yaptı. Sendika başkanı haklarının savunulacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 20:08
Ataşehir Belediyesi İşçileri, Düzensiz Maaş Ödemelerine Karşı Eylem Düzenledi

Ataşehir Belediyesi İşçileri, Düzensiz Maaş Ödemeleri İle İlgili Eylem Düzenledi

Ataşehir Belediyesine bağlı işçiler, eksik ve düzensiz maaş aldıkları gerekçesiyle belediye binası önünde toplanarak eylem yaptı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) 3 No'lu Şube üyesi işçiler, "Esarete boyun eğmeyeceğiz" ve "Direne direne kazanacağız" sloganlarını atarak haklarını savundular.

Sendika Başkanı Değirmenci: "Sıkıntılarımız Artıyor"

Burada konuşan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, işçilerin düzenli olarak maaş alamadıkları için sıkıntılarının her geçen gün arttığını belirtti. Değirmenci, "Her ayın 1'inden 15'ine kadar maaşlarımızın tam yatıp yatmayacağını düşünmek zorunda değiliz. Düzenli maaş ödemeleri istiyoruz" dedi.

Ödemelerin Düzensizliği Ciddi Sorunlar Yaratıyor

Değirmenci, belediye yönetiminin işçilere aylık maaş ödemeleri için "bizi idare edin" dediğini ve bunun kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu ifade etti. İşçilerin ev sahibi ve bankalarla olan ilişkilerinin zora girdiğini, faturalarını ödeyemediğini ve kredi kartı borçlarının faizlerinin katlandığını dile getirdi. Bu durumun, işçilerin aileleri üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını vurguladı.

İşçiler Eylemlerine Devam Edecek

Değirmenci ayrıca, işçilerin alın teriyle kazandıkları ücretin zamanında ödenmesini istediğini belirterek, "Maaşlarımızın zamanında yatırılması belediye için öncelikli olmalı. Aksi takdirde, iş yavaşlatmaya ve iş bırakmaya gideceğiz" diye uyarıda bulundu.

Değirmenci, konuşmasını "Bize ekmek yoksa, size de huzur yok" diyerek tamamladı. Eylemin ardından, sendika temsilcileri ve işçiler, belediye binası önünden ayrıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Babası Durmuş Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Semerkand'dan İstanbul'a: Ali Kuşçu ve Çevresi Sergisi Açıldı
3
Ataşehir Belediyesi İşçileri, Düzensiz Maaş Ödemelerine Karşı Eylem Düzenledi
4
Kafka İlk Kitap Ödülü 'Kuzey Odanın Canavarları'na Verildi
5
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Askerini Daha Kaybetti
6
Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi Taksim Camii'nde Açıldı
7
Kıbrıs Gazisi Dursun Okan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme