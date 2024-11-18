Ataşehir Belediyesi İşçileri, Düzensiz Maaş Ödemelerine Karşı Eylem Düzenledi

Ataşehir Belediyesi İşçileri, Düzensiz Maaş Ödemeleri İle İlgili Eylem Düzenledi

Ataşehir Belediyesine bağlı işçiler, eksik ve düzensiz maaş aldıkları gerekçesiyle belediye binası önünde toplanarak eylem yaptı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) 3 No'lu Şube üyesi işçiler, "Esarete boyun eğmeyeceğiz" ve "Direne direne kazanacağız" sloganlarını atarak haklarını savundular.

Sendika Başkanı Değirmenci: "Sıkıntılarımız Artıyor"

Burada konuşan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, işçilerin düzenli olarak maaş alamadıkları için sıkıntılarının her geçen gün arttığını belirtti. Değirmenci, "Her ayın 1'inden 15'ine kadar maaşlarımızın tam yatıp yatmayacağını düşünmek zorunda değiliz. Düzenli maaş ödemeleri istiyoruz" dedi.

Ödemelerin Düzensizliği Ciddi Sorunlar Yaratıyor

Değirmenci, belediye yönetiminin işçilere aylık maaş ödemeleri için "bizi idare edin" dediğini ve bunun kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu ifade etti. İşçilerin ev sahibi ve bankalarla olan ilişkilerinin zora girdiğini, faturalarını ödeyemediğini ve kredi kartı borçlarının faizlerinin katlandığını dile getirdi. Bu durumun, işçilerin aileleri üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını vurguladı.

İşçiler Eylemlerine Devam Edecek

Değirmenci ayrıca, işçilerin alın teriyle kazandıkları ücretin zamanında ödenmesini istediğini belirterek, "Maaşlarımızın zamanında yatırılması belediye için öncelikli olmalı. Aksi takdirde, iş yavaşlatmaya ve iş bırakmaya gideceğiz" diye uyarıda bulundu.

Değirmenci, konuşmasını "Bize ekmek yoksa, size de huzur yok" diyerek tamamladı. Eylemin ardından, sendika temsilcileri ve işçiler, belediye binası önünden ayrıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.