Ataşehir Belediyesi'nde İYİ Parti afişi açıklaması

Ataşehir Belediyesi, "Dördüncü kez aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Partinin CHP'yi 'teröre alan açmakla' suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınlıyor' dediği afişleri ilçenin billboardlarında gösteriyor" şeklindeki haber ve paylaşımlara cevap verdi. Açıklamada şunlar söylendi:

"Bahse konu LED ekranlar, Ataşehir Belediyesi tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren MSO Açıkhava Reklam Pazarlama İnş. San. ve Tic. AŞ'ye sözleşme yapılarak kiralanmıştır. Dolayısıyla, firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır. İlgili firma, yasalar çerçevesinde ihale alıp, firma ve siyasi parti reklamlarını LED ekranlar ve billboardlarda yayımlamaktadır. Ataşehir Belediyesinin bu yayımlanan reklamlara müdahalesi söz konusu değildir."

Açıklamada, bu reklamların sadece Ataşehir'de değil başka yerlerde de gösterildiği belirtildi. Açıklamada, "Bir partinin reklamıyla siyasi çıkar sağlamak ahlaken ve insani olarak kabul edilemez. Bu haberler ve paylaşımlar tamamen yalan ve iftira, gerçekle alakası yoktur." denildi.



İYİ PARTİ İLE CHP ARASINDA AFİŞ KRİZİ

Yerel seçimlere sayılı günler kala, partiler sahada çalışmaya devam ediyor. İYİ Parti, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki yerel seçim çalışmalarında kullanmak istedikleri afişlerin, CHP’li belediyelerce yasaklandığını duyurdu.

Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ana muhalefet partisinin demokrasi neferliği işin ucu kendilerine dokunana kadarmış” ifadesini kullandı. Açıklamada, “Biz iktidar eliyle uygulanan sansüre direndik, belediyelerden gelen sansüre hayli hayli direniriz” diyerek, CHP’yi eleştirdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de konuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Akşener, “İktidarın kendisine boyun eğmedik, taklidine hiç boyun eğmeyiz.” ifadesini kullandı.