Ataşehir'de Asfaltlama Gecikmesi Esnafları Mağdur Ediyor

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde İSKİ tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmasının ardından asfaltlama işlemlerinin gecikmesi, bölgedeki esnafı ve mahalle sakinlerini mağdur etti.

İçerenköy Mahallesi'nde iki ay önce başlatılan altyapı yenileme çalışmaları kapsamında kanalizasyon boruları değiştirildi. Çalışmaların tamamlandığı Küçükbakkalköy Yolu Caddesi'nde, Karslı Ahmet Caddesi ve Taşeli Sokak'ta da asfaltlama gecikti.

Açık caddelerde yaklaşık 20 gündür asfaltlama yapılmaması nedeniyle araçlar çukurlara düşerken, çeşitli kazalar yaşandı. Mahalle sakinleri, asfaltlama çalışmalarının ivedilikle hızlandırılmasını talep ediyor.

Sosyal medya üzerinden de tepkilerini dile getiren vatandaşların şikayetleri üzerine, bugün Karslı Ahmet Caddesi ve Taşeli Sokak'ta asfaltlama çalışmasına başlandı.

Bölgede esnaflık yapan Galip Yılmaz, "Altyapı çalışması uzun sürdü. Esnaflar olarak işlerin daha düzenli ve hızlı ilerlemesini bekliyoruz." dedi.

Berber Rıfat Çevik ise, çalışmanın 40 gün önce başladığını ifade ederek, "Yağmur ve kanalizasyon atık sularını ayırmak için kanalizasyon hattı döşendi ancak asfaltlama gecikti. Hava şartları uygundu, ama asfalt dökülmedi. Şimdi yağışlı havada asfaltlama yapıyoruz." diyerek durumu eleştirdi.

Mahalle sakini Mustafa Duymuş ise, çalışmanın uzamasına dikkat çekti. Duymuş, "Çalışmalar önce ana caddede başlayıp buraya geldi. Ancak asfaltlama işlemimiz açık havada değil, yağışlı havada yapılıyor. Esnaf ve mahalle sakinleri olarak işlerin hızlandırılmasını istiyoruz." şeklinde görüşlerini bildirdi.

İstanbul Ataşehir'de İSKİ tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmasının ardından asfaltlama işleminin gecikmesi, bölgedeki esnaf ve mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

İstanbul Ataşehir'de İSKİ tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmasının ardından asfaltlama işleminin gecikmesi, bölgedeki esnaf ve mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.