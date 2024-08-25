Ataşehir'de Düğün Konvoyunda Silahla Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Ataşehir'de Düğün Konvoyunda Silah Sesi
Ataşehir'de, düğün konvoyu esnasında silahla havaya ateş açan bir kişi yakalandı. Olay, Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi'nde meydana geldi.
Görüntüler Sosyal Medyada Yayılınca Harekete Geçildi
Polis ekipleri, düğün konvoyunda bir şahsın otomobil camından silah tutarak ateş açtığına dair sosyal medya paylaşımlarını fark ettikten sonra hemen inceleme başlattı.
Şüpheli K.C. Gözaltına Alındı
Yapılan çalışmalar neticesinde, aracın plaka bilgileri üzerinden kimliği tespit edilen 21 yaşındaki K.C., Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adresinde yakalandı. K.C.'nin kurusıkı tabancasıyla birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.
Adli İşlemler Başlatıldı
K.C. hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülmektedir.