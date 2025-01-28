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Ataşehir'de İETT Otobüsüne Çarpan Araçta 1 Ölü, 2 Yaralı

Ataşehir'de park halindeki İETT otobüsüne çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 19:18
Ataşehir'de İETT Otobüsüne Çarpan Araçta 1 Ölü, 2 Yaralı

Ataşehir'de Feci Kaza

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında, park halinde bulunan İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kazada Yaşananlar

Kayışdağı Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında park eden İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan Emre K. (22), A.K. ve İ.B. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak, yaralılardan Emre K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın savrularak İETT otobüsüne çarptığı an net bir şekilde yer aldı.

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