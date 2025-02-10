Ataşehir'de 'İngilizce Eğitim Koridoru' Açıldı

Ataşehir'de 'İngilizce Eğitim Koridoru' Açılışı Yapıldı

Uğday Tanesi Vakfı'nın öncülüğünde, öğrencilerin yabancı dil eğitimine katkıda bulunmak amacıyla Ataşehir Mustafa Zeki Demir İlkokulu'nda hayata geçirilen 'İngilizce eğitim koridoru', düzenlenen bir törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, projenin önemine vurgu yaparak, "Gençler bizim geleceğimiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Neticede hepimiz bu yollardan geçerek birer buğday tanesi olarak okuduk, büyüdük ve bugün ülkemize ve insanlığa hizmet veriyoruz. İnşallah sizler de okuyacaksınız, büyüyeceksiniz ve ülkemizin geleceğinde bayrağı en iyi noktaya taşıyacaksınız" dedi.

Bayram, kendi hayat hikayesini konu alan 'Buğday Tanesi' adlı filmin okullarda gösterildiğini belirterek, "Geçmişte bizim yaşadıklarımızı, siz değerli kardeşlerimiz yaşamasın, daha iyi bir şekilde yaşasın ve hizmet etsin diye çekilmiş bir film. Dünyanın birçok ülkesinde ödül alan bir film. İzlemeyenler de izlesinler" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde yapılan binalara yönelik yatırımların önemine de değinen Bayram, "Binalara yatırım önemli, deprem bölgesiyiz; ancak en önemli yatırım, insana yapılan yatırımdır. İnsana yapılan yatırım, nesilden nesile devam eder ve hiçbir zaman bitmez" dedi.

Törenin ardından 'İngilizce eğitim koridoru' ve okul kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından İngilizce dersinin işlendiği sınıfa giren davetliler, öğrencilere dil eğitimine yardımcı olacak çeşitli materyaller hediye etti.

Törene Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Buğday Tanesi Vakfı tarafından öğrencilerin yabancı dil eğitimine katkı sunulması amacıyla Ataşehir Mustafa Zeki Demir İlkokulu'nda oluşturulan "İngilizce eğitim koridoru" törenle açıldı.

Buğday Tanesi Vakfı tarafından öğrencilerin yabancı dil eğitimine katkı sunulması amacıyla Ataşehir Mustafa Zeki Demir İlkokulu'nda oluşturulan "İngilizce eğitim koridoru" törenle açıldı.