Ataşehir'de İş Merkezi Çatısında Yangın Kontrol Altına Alındı

Ataşehir'deki Yangın Olayı

Ataşehir'de bir iş merkezinin depo olarak kullanılan çatı katında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz netlik kazanmadı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Yerine Müdahale

Küçükbakkalköy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı iş merkezinde meydana gelen olay sonrası, yangın ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralanmalar ve Müdahale

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Çatı Katında Hasar Oluştu

Yangın, çatı katında hasara neden oldu. Olayın ardından yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışmalara başlandı.

Ataşehir’de iş merkezinin depo olarak kullanılan çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataşehir’de iş merkezinin depo olarak kullanılan çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.