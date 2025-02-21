Ataşehir'de İSKİ'ye Ait Su Borusu Patladı

Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusunun patlamasıyla su metrelerce yükseldi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 13:17
Ataşehir'de İSKİ'ye Ait Su Borusu Patladı

Ataşehir'de Su Borusu Patladı

Ataşehir'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'ye ait bir su borusunun patlaması sonucu metrelerce yükseğe fışkıran su, caddeyi gölete çevirdi.

Olay, Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan ana isale hattında meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen patlamada, suyun yükselişi çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Patlama sonrası hemen harekete geçen İSKİ ekipleri, suyun akışını durdurmak için bölgeye sevk edildi ve kesme çalışmaları başlatıldı.

Olay, vatandaşlar arasında heyecan ve merak uyandırırken, İSKİ'nin yaptığı çalışmalar sonucunda su akışı kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ataşehir Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi'nde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait...

Ataşehir Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi'nde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait ana isale hattındaki boru henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Bölgeye sevk edilen İSKİ görevlileri suyu kesmek için çalışma başlattı.

Ataşehir Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi'nde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait...

Ataşehir Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi'nde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait ana isale hattındaki boru henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Bölgeye sevk edilen İSKİ görevlileri suyu kesmek için çalışma başlattı.

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