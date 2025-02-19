Ataşehir'de Kaçak Hafriyat Dökümüne Rekor Ceza: 647 Bin Lira!

Ataşehir'de kaçak hafriyat dökümü yapan kamyon sürücüsüne 647 bin 47 lira ceza kesildi. Araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:03
Ataşehir'de Kaçak Hafriyat Dökümüne Rekor Ceza: 647 Bin Lira!

Ataşehir'de Kaçak Hafriyat Dökümüne Ceza Yağdı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, kaçak hafriyat dökümü yapan bir kamyon sürücüsüne rekor bir ceza kesildi. Sürücüye toplamda 647 bin 47 lira ceza uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Denetimler Sıkılaştırıldı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki boş bir araziye hafriyat döküldüğünü tespit etmeleri üzerine hemen harekete geçti. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kamyonun Esatpaşa Mahallesi'nde park halinde ve yüklü bir şekilde bulunduğu belirlendi.

Kamyon sürücüsü, ekipler tarafından yakalanarak çeşitli maddelerden ceza aldı. Karayolları Trafik Kanunu'na göre ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde ölçü kontrolüne girmemek maddesinden 16 bin 975 lira, yükü dökülecek şekilde yükleme yapmak maddesinden ise 2 bin 72 lira ceza yazıldı.

Çevre Kanunu'na Uygun Olmadığı Belirlendi

Zabıta ekipleri tarafından uygulanan denetimlerde, sürücüye Çevre Kanunu'nun kaçak döküm yapmak maddesinden 460 bin lira ve belediye izin belgesi olmadan yük taşımak maddesinden 168 bin lira ceza kesildi.

Kamyonun, trafik yönünden hacizli ve yakalamalı bir araç olduğu da tespit edilerek trafikten men edildi. Bu olay, yetkililerin kaçak hafriyat dökümüne karşı daha sıkı önlemler alması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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