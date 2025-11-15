Ataşehir’de kamyonet durağa daldı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anının ayrıntıları

Ataşehir İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 34 CPF 084 plakalı kamyonetin sürücüsü trafikte ilerlerken aracını durdurdu.

Sürücü aracı yeniden hareket ettirmekte güçlük çekti; kamyonet ilk olarak geri kaydı ve arkasında bulunan hafif ticari araca çarptı. Ardından sürücü kontrollü bir şekilde aracı toparlamaya çalıştı fakat kamyonet bu kez durağa daldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında yaşandı. Durağın o sırada boş olması muhtemel olup, bu şans olası bir yaralanmayı önledi. Durağın içindeki bir kedi ile durak yakınındaki vatandaşlar korkuyla kaçıştı.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin geri kayarak hafif ticari araca çarpması ve ardından yavaşça ilerleyip durağa daldığı görülüyor.

ATAŞEHİR’DE KAMYONETİ İLERLETMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN SÜRÜCÜ, ARACI HAREKET ETTİRMEYİ BAŞARDIKTAN SONRA BU KEZ DE DURAĞA DALDI. ŞANS ESERİ OLAYDA KİMSE YARALANMAZKEN, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.