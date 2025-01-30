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Ataşehir'de Kamyonet, Panelvan ve Otomobilin Karıştığı Kaza Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Ataşehir'de kamyonet, panelvan ve otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:01
Ataşehir'de Kamyonet, Panelvan ve Otomobilin Karıştığı Kaza Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Ataşehir'de Üç Araçlı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Ataşehir'de, Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada, Ali Cihat A. yönetimindeki 34 FBA 234 plakalı kamyonet, Ferhat K. kontrolündeki 34 AGN 458 plakalı panelvan ile çarpıştı.

Kazanın Detayları

Kaza, kamyonetin panelvana çarpmasının ardından devrilip sürüklenmesiyle devam etti. Devirdikten sonra park halindeki 34 ALH 029 plakalı otomobile çarparak durabilen kamyonet, olayın etkisiyle ciddi hasar aldı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, durumu kontrol altına alırken araçlarda meydana gelen hasar dikkat çekti.

Kaza Anı Gözler Önünde

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası, kazanın anlarını kaydederek bu tür kazaların nasıl olabileceğini gözler önüne serdi. Kazanın detayları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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