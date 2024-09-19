Ataşehir'de Kangal Köpeğin Saldırısı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Ataşehir'de Kangal Köpeğin Saldırısı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, serbest bırakılan bir kangal köpeğin, sahibi tarafından gezdirilen bir "Poddle" cinsi köpeğe saldırarak ölümüne neden olduğu olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Gelişimi

Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşanan bu üzücü olay, 15 Eylül'de meydana geldi. Sahibinin ismi Leyla Kezer olan kangal köpek, gezdirilen "Toffee" isimli Poddle köpeğe saldırdı. Kezer, saldırıyı engelleyemedi ve çevredeki vatandaşlar yardım için koştu; ancak ne yazık ki Toffee veterinere götürüldüğünde ölmüş olarak bulundu.

Aile Huzursuz

Görkem Kezer, annesinin Toffee'yi yürüyüşe çıkardığı esnada kangal köpeğin aniden saldırdığını belirtiyor. İki kişinin müdahale etmesine rağmen durumu kontrol altına almak mümkün olmadı. Görkem, "İki hafta önce bu kangal köpeğinin sahiplerini uyardık. Başıboş gezerken fotoğraflarını çektim, ama hiçbir önlem almadılar. Daha önce de başka köpeklere saldırmıştı," dedi.

Yasal Süreç Başlatıldı

Olay sonrası yasal süreç başlatıldığını, annesinin ise kalp krizi geçirdiğini ifade eden Kezer, durumu emniyete bildirdiklerini ve olayla ilgili olan belgeleri topladıklarını belirtti.

Bu tür olayların tekrarlanmaması için yetkililerin daha fazla önlem alması gerektiği düşünülüyor.