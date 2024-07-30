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Ataşehir'de Kapkaç Zanlısı Motosikletle Yakalandı

Ataşehir'de çaldığı motosikletle kapkaç yapan zanlı, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:52
Ataşehir'de Kapkaç Zanlısı Motosikletle Yakalandı

Ataşehir'de Kapkaç Olayında Zanlı Kısa Sürede Yakalandı

Ataşehir'de, çaldığı motosiklet ile bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı, hızlı polis müdahalesi sonucu gözaltına alındı. Olay, Esatpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, otobüs durağında bekleyen S.E.'nin cep telefonunu çalan kişinin motosikletle geldiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, derhal harekete geçti ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, toplamda 32 farklı güvenlik kamerası kaydını analiz ederek, kapkaç olayını gerçekleştiren kişinin Ö.A. olduğunu tespit etti. Ayrıca, yapılan incelemelerde Ö.A.'nın kullandığı motosikletin de aynı günün gecesinde Örnek Mahallesi'nden çalındığı belirlendi.

Polisin Hızlı Müdahalesi

Polis ekipleri, şüpheli Ö.A.'yı Aşık Veysel Mahallesi'nde bir sokakta yakaladı. Çaldığı motosiklet ise Barbaros Mahallesi'nde bir otoparkta gizli halde bulundu.

Ö.A., emniyette 16 ayrı hırsızlık ve gasp suçundan kaydı bulunan bir kişi olarak kaydedildi. Yapılan işlemlerin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.

Kapkaç ve hırsızlık olaylarının önlenmesi için emniyet birimleri çalışmalarını sürdürüyor.

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