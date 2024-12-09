Ataşehir'de Kapkaç Zanlısı Tutuklandı: Kadının Çantası Çalındı

Ataşehir'de Kapkaç Olayı: Zanlı Tutuklandı

Ataşehir'de meydana gelen kapkaç olayında, bir kadının altın, telefon ve parasının bulunduğu çantası çalındı. Olayın hemen ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri hızla harekete geçti.

Olayın Detayları

7 Aralık tarihinde İçerenköy Mahallesi'nde gerçekleşen kapkaç olayı sonrası, emniyet ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin bir kuyumcudan çıkan kadını uzun süre takip ettiğini ve kadının evine gireceği esnada kapkaçı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüphelinin Yakalaması

Şüpheli N.G. (34), Fındıklı Mahallesi'ndeki evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan araştırmalar sonucunda, N.G.'nin çaldığı çantadaki 2 gram altını ve 10 doları kuyumcuda bozdurduğu belirlendi. Çanta ise, boş bir araziye atılmış olarak bulundu ve içinde telefonla birlikte ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Yakalanan şüpheli N.G., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ataşehir'de kapkaç yöntemiyle bir kadının altın, telefon ve parasının bulunduğu çantasını çalan şüpheli tutuklandı. Yapılan araştırmada, şüphelinin çaldığı çanta, atıldığı yerde, içinde telefonla birlikte bulundu.