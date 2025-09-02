DOLAR
Ataşehir'de otluk alandan kamyona sıçrayan yangın söndürüldü

Ferhatpaşa Mahallesi 28. Sokak'ta kaynak kıvılcımlarıyla başlayan otluk yangını park halindeki kamyona sıçradı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 17:18
Olayın detayları

Ataşehir'de otluk alanda başlayan yangın, çevredeki bir kamyona sıçrayarak büyük panik yarattı. Olay, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ferhatpaşa Mahallesi 28. Sokak'taki bir inşaatta yapılan kaynak işlemi sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yan taraftaki otluk alanda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bölgede bir süredir park halinde bulunan kamyonu sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Müdahale sonrası yapılan tespitlerde yangında kamyonun kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

