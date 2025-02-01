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Ataşehir'de Park Halindeki Araca Ateş Açan 3 Zanlı Yakalandı

Ataşehir'de park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:46
Ataşehir'de Park Halindeki Araca Ateş Açan 3 Zanlı Yakalandı

Ateş Açma Olayında Üç Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ataşehir'de, Örnek Mahallesi Kılıçalipaşa Sokak'ta bir galerinin önünde park halindeki otomobile ateş açıldığı ve bu olaya karışan 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Olay, 19 Ocak tarihinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen şüphelilerin otomobile ateş açması üzerine durum hemen güvenlik güçlerine bildirildi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri inceleyerek olayla bağlantılı olarak R.Ç. (20), D.Y. (24) ve E.E. (21) adlı şüphelileri 30 Ocak tarihinde gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde gerçekleştirilen arama sonucunda, ruhsatsız bir tabanca, fişek ve iki kask ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adli mercilere sevk edildi.

Öte yandan, saldırı anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın detayları ve soruşturma sürüyor.

Ataşehir'de galerinin önünde park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı...

Ataşehir'de galerinin önünde park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, fişek ve 2 kask ele geçirildi.

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