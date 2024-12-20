Ataşehir'de Park Yeri Tartışması: Apartman Yöneticisi Öldürüldü, Şüpheli Tutuklandı

Ataşehir'de Park Yeri Nedeniyle Kanlı Tartışma

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi'nde, park yeri sebebiyle meydana gelen tartışma sonucu bir apartman yöneticisi hayatını kaybetti. Olay, Fırın Caddesi'nde dün gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Tartışma sırasında Eyüp Demirtaş, silahla vurularak öldürüldü. Olayın failleri arasında bulunan Sadık U, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sadık U, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Tutuklama Süreci

Şüpheli, savcılıkta verdiği ifadede, olayın kendini savunmak amacıyla gerçekleştiğini ileri sürdü. Mahkeme, yapılan sorgulama sonucunda Sadık U'nun kasten öldürme suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelinin İfadesi

Sadık U'nun, olay anında koştuklarını ve Uyuşturucu etkisi altında olduğunu öne sürdüğü Eyüp Demirtaş’ın tehdit edici bir davranış sergilediğini belirtti. Şüpheli, "Komşumuzla çay içiyordum, dışarı çıktım. Durdurmak amacıyla ateş ettim. Devamlı şahıs bıçak taşırdı" diyerek olayla ilgili detaylar verdi.