DOLAR
35,19 -0,25%
EURO
36,6 -0,39%
ALTIN
2.944,84 -0,39%
BITCOIN
3.258.302,82 4,26%

Ataşehir'de Park Yeri Tartışması: Apartman Yöneticisi Öldürüldü, Şüpheli Tutuklandı

Ataşehir'de bir apartman yöneticisi, park yeri yüzünden çıkan tartışmada vurularak yaşamını yitirdi. Şüpheli, tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:51
Ataşehir'de Park Yeri Tartışması: Apartman Yöneticisi Öldürüldü, Şüpheli Tutuklandı

Ataşehir'de Park Yeri Nedeniyle Kanlı Tartışma

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi'nde, park yeri sebebiyle meydana gelen tartışma sonucu bir apartman yöneticisi hayatını kaybetti. Olay, Fırın Caddesi'nde dün gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Tartışma sırasında Eyüp Demirtaş, silahla vurularak öldürüldü. Olayın failleri arasında bulunan Sadık U, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sadık U, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Tutuklama Süreci

Şüpheli, savcılıkta verdiği ifadede, olayın kendini savunmak amacıyla gerçekleştiğini ileri sürdü. Mahkeme, yapılan sorgulama sonucunda Sadık U'nun kasten öldürme suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelinin İfadesi

Sadık U'nun, olay anında koştuklarını ve Uyuşturucu etkisi altında olduğunu öne sürdüğü Eyüp Demirtaş’ın tehdit edici bir davranış sergilediğini belirtti. Şüpheli, "Komşumuzla çay içiyordum, dışarı çıktım. Durdurmak amacıyla ateş ettim. Devamlı şahıs bıçak taşırdı" diyerek olayla ilgili detaylar verdi.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'ta Ziyaretlerde Bulundu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İşgaline Sert Tepki: 'Batılı Ülkeler Görev Almalı'
3
Sivas'ta Dere Yatağına Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında
5
Suriye'nin Kuzeyinde 5 PKK/YPG Teröristi Etkisiz Hale Getirildi
6
Tarihi Yunus Paşa Camisi Sakarya'da Yeniden İbadete Açıldı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeli Kardeşlerimizin Gönüllü Dönüşünü Umut Ediyorum'

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor